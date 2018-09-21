أحمد مصبح: آفاق واعدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين

المصدر: دبي- البيان

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «نستذكر في اليوم الوطني للمملكة الشقيقة، المسيرة الحافلة بالإنجازات، التي حققتها المملكة، خدمةً للشعب السعودي، وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء، متطلعين إلى تحقيق المزيد من التطور في العلاقات التاريخية، مع الانطلاقة الجديدة لمسار التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، من خلال استراتيجية العزم، التي رسمت خارطة طريق مستقبلية جديدة، نتقدم معاً لتحقيقها بإصرار وحكمة القيادة الرشيدة في البلدين، لنقدم للعالم نموذجاً دولياً جديداً في التآخي والتكامل لخدمة الإنسان في الإمارات والسعودية، وعلى المستوى الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «أصبحت الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، منطلقاً جديداً للتنمية الاقتصادية الخليجية والعربية، حيث تمتد مكاسب هذه الشراكة، لتشمل المنطقة بكاملها».