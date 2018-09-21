أحمد الهاملي: العلاقات بين البلدين رافعة حقيقية للأمن الخليجي والعربي

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور أحمد الهاملي رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الفارقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما ظلت تقود قاطرة العالم الإسلامي وتدافع عن الهوية العربية والإسلامية، وتمنع بمشاركة إخوانها في دول الخليج العربي كل اختراق أيديولوجي أو مذهبي قد يهدد سلامة المنطقة العربية والإسلامية.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي بين المملكة والإمارات، الذي يشمل التنسيق بين قيادات البلدين في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، مشدداً على متانة العلاقات ورسوخها بين البلدين، التي هي صمام أمان شعوب الخليج ورافعة حقيقية للأمن القومي الخليجي والعربي، وضمانة أساسية لحماية المصالح الحيوية للعالمين العربي والإسلامي في ظل المخططات المعادية.