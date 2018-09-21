مراكز التسوق والترفيه في دبي تستقبل السياح السعوديين بخصومات تصل إلى 50%

المصدر: دبي - البيان

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 88، تقدم العديد من مراكز التسوق، وأبرز الوجهات السياحية، والحدائق الترفيهية في دبي مجموعة من العروض الترويجية الخاصة بالأشقاء السعوديين ليستمتعوا بقضاء إجازة ممتعة وسعيدة فيها، وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل العروض الترويجية خصومات على تذاكر الدخول، وكتيبات التخفيضات لمجموعة من المحال التجارية، إلى جانب ما تقدمه الفنادق من عروض خاصة بهم، حيث تتكامل هذه الخصومات مع الفعاليات الأخرى التي تقام في أرجاء دبي خلال هذه الفترة، ومن بينها حفلات غنائية، وفقرات تراثية، وعروض ترفيهية، وأنشطة مختلفة.

ويمكن للزوّار السعوديين الذين يزورون دبي مول الحصول على كتيب الخصومات، الذي يتضمن تخفيضات وعروض مختارة من 101 محل، علماً بأن العرض يستمر حتى 23 سبتمبر، ويمكن استخدام الخصومات حتى 31 ديسمبر 2018. بالإضافة إلى الحصول على خصم قدره 50% لدخول دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وتخفيض بقيمة 50% على تذاكر الدخول إلى كيدزانيا، وحلبة دبي للتزلج على الجليد.

وتقدم مجموعة إعمار للترفيه عروضاً ترويجية بنصف السعر في الفترة من 20 حتى 23 سبتمبر مع خصم قدره 50% للمواطنين السعوديين في ريل سينما في دبي مول ودبي مارينا مول.

ويستطيع السعوديون التمتّع بخصم قدره 20% على تذاكر الصعود لمنصات المشاهدة في قمة برج خليفة، في الطابقين 124 و125. بالإضافة إلى جولة حصرية مجانية في الطابق 148 (سكاي-هاي) مع وجبات ومشروبات خفيفة مجانية، وذلك بمجرد أن يظهروا بطاقة الهوية السعودية للإدارة قبل دخولهم.

وتتوفر خصومات كبيرة في آي إم جي عالم من المغامرات التي تقدم للزوار السعوديين خصماً قدره 20% على تذاكر الدخول وذلك من 21 حتى 23 سبتمبر، وبالتالي الاستمتاع بالألعاب المشوقة وأماكن التسلية المميزة بشخصيات «كرتون نتورك» الكلاسيكية وأبطال مارفل يونيفيرس، ناهيك عن الديناصورات والمطاعم والسينما، والعديد من أماكن التسلية الأخرى.

كما تقدم دبي باركس آند ريزورتس التي تضم موشنجيت دبي، وليغولاند دبي، وحديقة ليغولاند المائية وبوليوود باركس دبي عروضاً وخصومات بهذه المناسبة أيضاً تتضمن شراء أربع تذاكر والحصول على الخامسة مجاناً.

ومحبو الأفلام مدعوون لزيارة موشنجيت دبي التي تستقبل نجوم أفلام وشخصيات الكرتون المحببة لدى الجميع. وتشمل العروض الكبرى عرض لابيرل للمقيمين في فنادق V، وحبتور بالاس، وهيلتون في الحبتور سيتي، حيث يمكنهم دخول العرض بنصف السعر عند شراء التذاكر ابتداءً من 14 سبتمبر لحضور العروض المقامة بين 18 و29 سبتمبر 2018.