هدايا تذكارية من «مطارات دبي» احتفاءً بزوار المملكة

استقبل «فريق هويتي» في مطارات دبي، الذي يتضمن ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية، الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي بالهدايا التذكارية احتفالاً باليوم الوطني السعودي 88.

وكان في استقبال الزوار السعوديين القادمين من جدة أمس كبار المسؤولين في المطار.

وقال أحمد الخياط -نائب الرئيس- وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية: «احتفالنا باليوم الوطني السعودي يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين».

وأعرب الخياط عن بالغ تقديره لفريق هويتي لجهوده الطيبة التي أسهمت في إخراج الحفل بصورة رائعة وللجهات الأخرى التي أسهمت في إنجاح حفل الاستقبال. وقامت الجهات المعنية بتزيين بعض مباني المطار بهذه المناسبة منها منطقة القادمين والمغادرين ومنافذ الجوازات ومنطقة الجمارك ومنطقة تخليص إجراءات السفر.