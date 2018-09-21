أنشطة تراثية سعودية في سوق التنين وابن بطوطة

المصدر: دبي - البيان

يستعد سوق التنين وابن بطوطة مول للاحتفال باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر إحياء أنشطة تراثية متنوعة وعروض مباشرة في الفترة ما بين 21 حتى 23 سبتمبر.

وتشمل الفعاليات تقديم عروض رقصة الفلكلور التراثية «العرضة» التي ستؤديها فرقة «السريع» السعودية الشعبية يوم السبت الموافق 22 سبتمبر في سوق التنين 2 من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً. تعتبر رقصة العرضة من أهم الرقصات الشعبية في السعودية يقف فيها المؤدون في صفين متقابلين يحملون العصي والخناجر ويتمايلون على دقات الطبول والقصائد.

ابن بطوطة مول يحتفي بالحدث | من المصدر

ويقدم جدول الفعاليات العديد من الأنشطة الشيقة التي تعكس تقاليد الشعب السعودي وتشمل رقصة السيوف التي تقام اليوم، كما ستجوب مسيرة الرقصات الشعبية العربية بصحبة موسيقيين في أرجاء المركز التجاري غداً السبت.

وسيستمتع الزوار أيضاً بتناول القهوة العربية والتمور مجاناً في ردهة الهند اليوم وغداً، كما سيتم توزيع أعلام دولة الإمارات والسعودية على الضيوف عند مكتب خدمة العملاء في الفترة من اليوم حتى الأحد.