47 ألف مستثمر سعودي في «سوق دبي»

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف سوق دبي المالي أن المستثمرين السعوديين يمتلكون 2.4 مليار سهم في السوق، بقيمة تزيد على 5 مليارات درهم، موزعة على نحو 14515 مستثمراً.

وذكر السوق في إفادة خاصة لـ «البيان» أن إجمالي عدد المستثمرين السعوديين المسجلين في السوق يصل إلى 47 ألف مستثمر، موضحاً أن إجمالي قيمة تداولات السعوديين في سوق دبي بيعاً وشراءً منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصلت إلى 2.18 مليار درهم بأحجام 1.14 مليار سهم.

وبلغت مشتريات السعوديين 1.15 مليار درهم موزعة على 577 ألف سهم من خلال 12.7 ألف صفقة، فيما بلغت مبيعاتهم 1.03 مليار درهم موزعة على 569 ألف سهم من خلال 10.85 آلاف صفقة.