سلطان بن سليم: استراتيجية العزم تتويج للعلاقات التاريخية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

هنأ سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، باليوم الوطني الـ 88، وقال: «نشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته المملكة من رفعة وتقدم في مسيرتها الخيرة لخدمة الإنسانية، لتصبح منارة مضيئة، تمثلنا جميعاً كعرب ومسلمين في كافة المحافل الدولية، وتربطنا بالأشقاء في السعودية، أطيب العلاقات التي تمتد إلى عمق التاريخ، استراتيجية العزم التي أطلقتها القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، للتقدم إلى مراحل متطورة من التكامل الاقتصادي والتنموي، خدمة لمصالح الشعبين في السعودية والإمارات».

وأضاف: «سنعمل جاهدين، على دعم التطور الدائم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتولى موانئ دبي العالمية، تطوير وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة، ويشرفنا أن نسهم في التطور الاقتصادي للمملكة، ونتطلع بثقة وأمل إلى الغد المشرق للبلدين».