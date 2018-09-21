دبي تستقبل السعوديين بالورود وبختم خاص

المصدر: دبي - رامي عايش

بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني الـ88، من خلال استقبال السعوديين عبر مطارات دبي وتقديم التهاني والورود والحلويات والأهازيج الوطنية لهم، تعزيزاً لعلاقات التعاون الأخوية وروابط المحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما حظي الأشقاء السعوديون بهذه المناسبة بختم خاص على جوازات سفرهم عند دخولهم الدولة بهذه المناسبة.

ختم خاص على جوازات سفر السعوديين لدى دخولهم الدولة | من المصدر

وتحرص إقامة دبي على مشاركة الأفراح مع الأشقاء السعوديين في احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني بشكل سنوي، ويلاقي ذلك استحسان المسافرين الذين أشادوا بهذه اللفتة الأخوية التي تجمع بين الشعبين.

وأعرب اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88 تحت شعار «للمجد والعلياء»، مشيداً بما حققته المملكة من إنجازات حضارية في مختلف الميادين.