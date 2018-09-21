«طيران الإمارات» تشغل A380 إلى الرياض الأحد

المصدر: دبي- البيان

احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل طائرة الإيرباص A380 لمرة واحدة فقط إلى الرياض، وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات قوية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والتعاون والتوجهات المستقبلية، وتسرنا مشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني من خلال تشغيل الإيرباص A380 العملاقة وعرض المنتجات المبتكرة والتجهيزات الفريدة لهذه الطائرة أمام عملائنا، كما أن مطار الملك خالد الدولي مجهز جيداً لاستقبال طائرة من هذا الطراز، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة لضمان نجاح هذه الخطوة، شاكرين دعمها».

وتعمل رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 813»، التي تنطلق من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 3:00 عصراً وتصل مطار الملك خالد الدولي في الساعة 15:50 عصراً، بطائرة A380. أما رحلة العودة «ئي كيه 814»، فسوف تنطلق من الرياض في الساعة 6:50 مساءً وتصل دبي في الساعة 9:40 ليلاً.

وتضم الطائرة المذكورة 14 جناحاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً في الدرجة السياحية. ويتاح لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال إمكانية اختبار الصالون الجوي والاستمتاع بأفخر المرطبات والمأكولات الخفيفة، والتواصل وتجاذب أطراف الحديث مع رجال أعمال ومسافرين آخرين من مختلف دول العالم.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفية الجوي ice الحائز جوائز عالمية، ويضم أكثر من 3500 قناة متنوعة منها 300 قناة باللغة العربية.