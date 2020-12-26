شرطة دبي تقدم مساندة نفسية لطفل تعرض للدهس

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد النقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس برنامج التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تقديم الدعم النفسي لطفل تعرض للدهس أمام منزله في دبي، ولأسرته بعد أن تمكنت فرق البحث الجنائي والتحريات من إلقاء القبض على المتهم الذي هرب من موقع الحادث.

وقال النقيب عبد الله الشيخ لـ«البيان»:إن الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ عن حادث دهس لطفل في السادسة من عمره أمام منزله وهروب الجاني من موقع الحادث، حيث قام فريق من التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتواصل مع أسرة الطفل يوم الواقعة وذلك لطبيعة عمل القسم في تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي المناسب لكل الضحايا الذين تسجل لهم بلاغات سواء جنائية أو مرورية، وزار الفريق الطفل في المستشفى وتبين أن الجاني هرب من موقع الحادث.

وأضاف انه بالتواصل مع فرق البحث الجنائي تبين إلقاء القبض على المتهم بعد الواقعة بوقت قياسي الذي ذكر أنه لم ير الطفل وإنما سمع صوت ارتطام بالسيارة ولم ينتبه وأكمل طريقه، فيما أصيب الطفل بإصابات متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث دب الفزع بالأسرة بسبب الحادث. وأشار النقيب الشيخ إلى أن الفريق كان يزور الطفل في المستشفى يومياً وتم التنسيق مع مدرسته لتلقي التعليم عن بعد أثناء فترة علاجه، كما تم مؤازرة الأسرة واطلاعهم على إجراءات التحقيق وطمأنتهم انه ألقي القبض على الجاني وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كذلك قام الفريق بزيارة الطفل في المنزل بعد خروجه.

ولفت رئيس برنامج التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن البرنامج ساهم في رفع نسبة إسعاد المجتمع وحقق نتائج إيجابية في نشر مفهوم الشرطة المجتمعية الأقرب إلى الناس، خاصة في ظل تنوع الجنسيات الموجودة في الإمارات ووجود انطباعات لدى البعض من موطنهم عن صعوبة التعامل مع الأجهزة الشرطية، منوهاً إلى أن إطلاق التطبيق الذكي للبرنامج سيكون مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة خاصة وانه سيوفر ميزة الدردشة على مدار الساعة وسيقدم خدمات أمنية وقانونية ودعماً نفسياً لأفراد المجتمع.

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