تبرئة خمسيني من تهمة الاعتداء على رجل شرطة

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

قضت محكمة جنايات الشارقة، ببراءة خمسيني خليجي من تهمة الاعتداء على أحد رجال الشرطة، أثناء تأدية عمله ومقاومته بالقوة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات في الشرطة يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتجمهر والاعتراض على أعمال إنشائية تتم في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، حيث انتقل المجني عليه إلى محل الواقعة، ليقوم المتهم بالاعتداء عليه باليد.

وأقر المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات بأنه يوم الثاني من أبريل الماضي انتقل إلى منطقة الصجعة وعند وصوله شاهد تجمهر بعض الأشخاص من بينهم الرجل الخمسيني ومجموعة أشخاص تبين أنهم أقاربه، ولاحظ تعالي أصواتهم فتوجه لتهدئتهم، لكن الرد جاء بالاستهزاء وبعبارات تهكمية، وبدفعه وسحبه من كتفه، طالبين منه الرحيل من المكان. وأقر أحد الشهود في أقواله التي أدلى بها أنه سمع عبارات استهزاء صادرة من المدعى عليه، ولكنه لم يشاهده يعتدي على المجني عليه.

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