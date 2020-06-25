شرطة دبي تقبض على عصابة ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُقلب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب "وود بيري" و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن إلقاء القبض على "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس.

#شرطة_دبي تكشف عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُقلب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب "وود بيري" و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولةhttps://t.co/8QKn8A2aNv@DubaiPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bDRnmqq9WT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2020

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