الحبس سنتين لخليجي انتحل لقباً شرفياً

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد)

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتخفيف عقوبة الحبس إلى سنتين في حق خليجي أدين بالتزوير في محرر رسمي (بطاقة عمل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الأمنية)، وارتداء كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، وانتحال لقب من الألقاب الشرفية.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم خلال زيارة أحد المستشفيات في أبوظبي بانتحال لقب شرفي مرتدياً كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، وأبرز بطاقة عمل مزورة باسم أحد الشخصيات الشرفية على هاتفه لضابط الأمن بالمستشفى بعد أن وضع صورته قرين اسم ورتبة مغايرين، وقام بالسماح لنفسه بأخذ قرارات داخل المستشفى بناء على اللقب الشرفي الذي قام بانتحاله.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف درهم، ومصادرة أدوات الجريمة، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ولكن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.

وشككت المحامية هدية حماد في أقوال المبلغ الذي يعمل بوظيفة ضابط الأمن بالمستشفى وكذلك أقوال العاملين معه، مشيرة إلى أن البلاغ حدث بعد مشادة كلامية دارت بينه وبين المتهم ما حدا به إلى تلفيق الاتهام للمتهم، كما شككت في أقوال الشهود الذين يعملون بنفس المستشفى كونهم زملاء المبلغ، مبينة أن تلك الشهادة ما كانت إلا تضامناً معه فقط من دون الوقوف على صحة الواقعة.