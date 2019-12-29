بيت شِعر في هجاء طليقته يُغرّمه 20 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة نقض أبوظبي بتأييد الحكم على عربي بالغرامة 20 ألف درهم وإلزامه بالرسم المستحق قانوناً لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» بأن وصفها بالقرد وبما يخدش شرفها مستعيناً ببيت شعر قبيح في وصفها.

وتتلخص وقائع الدعوى حسبما استخلص من أوراق ومستندات الدعوى أن المجني عليها تقدمت ببلاغ مفاده أن طليقها منذ نحو ثلاثة أشهر يرسل إليها رسائل على الواتساب من رقمه على رقمها تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطلبت اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه.

وخلال مرحلة الاستدلال، أكدت الشاكية شكايتها موضحةً أن الرسائل التي توصلت بها متضمنة العبارات التالية: «ما أدري شعرفكم بالخوف من الله، دفعه مردي والهوا شرقي ريحنا من بوزه المحمض، خلص تسلينا عليك يا monkey حلي عنا انقلعي».

أقوال المتهم

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه لم يسبق له أن أرسل أي رسالة إلى الشاكية، وشهدت الشاكية بعد أدائها اليمين أنها طليقة المتهم، وقد استمر بعد وقوع الطلاق في إرسال لها رسائل نصية تتضمن عبارات السب والقذف، كما أنه نشر فيديو يتضمن صورتها وفيديوهات في الشاطئ، وأنه استمر في إرسال هذه الرسائل منذ طلاقها، وأنها تقدمت بالشكاية في شهر 12 سنة 2018، وعرضت شهادتها على المتهم فلم يسلّم بها، وصممت النيابة العامة على طلباتها، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة يومه، وكان المتهم آخر من تكلم فأدلى بمذكرة يشكك بها في صحة الرسائل المنسوب صدورها منه.

وقضت محكمة حضورياً بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات بالغرامة عشرين ألف درهم مع مصادرة الجهاز المضبوط وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة، فطعن عليه بطريق النقض، وقضت محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانوناً.