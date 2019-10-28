معلم أجنبي ينفي اعتداءه على طالبين

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

استمعت محكمة جنح الفجيرة إلى محامية المتهم الأجنبي، في قضية اعتدائه على طالبين في إحدى المدارس الحكومية، وقالت في دفاعها إن التحقيق باطل لاستجواب المتهم في نيابة الفجيرة من دون مترجم، حيث أنه لا يجيد اللغة العربية كونه أجنبي الجنسية.

واستعانت المحامية في مرافعتها بنص المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية، رقم (35) لسنة 1992 ، أنه يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم، بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وإلا كان التحقيق باطلاً.

وأكدت المحامية خلال شرحها لحيثيات القضية أن المتهم يعمل مدرساً للغة الانجليزية، وأثناء حصته الدراسية تفاجأ بشجار نشب بين طالبين فحاول الفصل بينهما دون أن يتعرض لأحدهما، حيث قام بالتواصل الفوري مع أخصائية المدرسة لإخطارها بما حدث من مشاجرة، مطالبة المحكمة ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه .