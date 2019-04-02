استولوا على 9 ملايين من حساب مدير عربي وتركوا له 36 درهماً

المصدر: دبي - رامي عايش

فوجئ مدير عربي باختفاء 9 ملايين و47 ألفاً و500 درهم من حساب شقيقه الذي يوجد في الخارج من أجل العلاج، والإبقاء فقط على 36 درهماً فقط في الحساب، فيما دلت تحقيقات النيابة العامة أن شاباً آسيوياً استولى على هذا المبلغ بالاشتراك مع آخرين هاربين عن طريق الاحتيال واستخدام وسائل تقنية المعلومات بعد تزوير عدة مستندات للمجني عليه وتقديمها إلى البنك المذكور قيد الدعوى.

وأوضحت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، أن المتهم البالغ من العمر 32 عاماً زوّر مع آخرين في صورة محررات رسمية باسم المجني عليه منها بطاقة منشأة، ورخصة تجارية وملحق شركاء، ورسالة تفويض، وقدموها إلى موظف في إحدى شركتي الاتصالات، محتجين بصحتها، واستخرجوا بها بدل فاقد للشريحة، قبل أن يستولوا على مبلغ وقدره 9 ملايين و74 ألفاً و500 درهم باستعمال شريحة هاتف المجني عليه المزورة، في الخدمة الإلكترونية للبنك قيد الدعوى «أون لاين».

شهادة

وشهد شقيق المجني عليه، وهو مدير عربي، في تحقيقات النيابة العامة أن الحساب البنكي العائد لشقيقه هو شخصي، فتحه في عام 2012 من أجل التوفير فقط، وأنه هو وشقيقه الموجود في أمريكا للعلاج منذ 2015 مخولان بالتوقيع عليه بموجب وكالة عامة ممنوحة له، مشيراً إلى أن آخر عملية إيداع تمت في أبريل 2016، وأن الرصيد الذي كان فيه هو «المبلغ المختفي».

إضافة إلى 36 درهماً، في وقت أوضح فيه أن سحب المبلغ المذكور تم بين أغسطس وسبتمبر 2018، ولم يكن يعلم بذلك لولا تلقيه اتصالاً هاتفياً من مديرة حسابات في البنك، حول سحب المبلغ من الحساب باستثناء 36 درهماً فقط، وهو ما أصابه بالصدمة.