قضية الفنانة زينة أمام "الجنح" مجدداً

المصدر: دبي-رامي عايش

نظرت محكمة الجنح في دبي مجددا اليوم قضية الفنانة المصرية زينة وشقيقتها المتعلقة بالاعتداء على أسرة أمريكية من أصول مصرية داخل فندق، بعدما حكمت في 24 يناير الماضي بردها الى النيابة العامة للنظر في اتهام تقدمت به محامية دفاع "الاسرة"، مفاده اعتداء الفنانة على طفلة الاسرة البالغة من العمر 12 عاما، بالتوازي مع التحقق من الاتهام المرتبط بتصوير الطفلة ووالدتها للفنانة زينة.

وبحسب أمر الإحالة الجديد، فإن النيابة العامة لم توجه تهمة للطفلة ووالدتها بالاعتداء على خصوصية الفنانة من خلال تصويرها، مؤكدة أن "لا وجه حق لإقامة الدعوى ضد الطفلة ووالدتها بتهمة الاعتداء على خصوصية زينة عبر تصويرها خلسة"، فيما قالت محامية أسرة السائح إن "ادعاء الفنانة بقيام الطفلة ووالدتها بتصويرها قد ثبت انتفاؤه على اعتبار أن النيابة العامة أكدت خلو هاتف الطفلة ووالدتها من أي تسجيلات توثق اعتداء الطفلة ووالدتها على خصوصية الفنانة"، مضيفة كذلك ان النيابة العامة لم تتهم والد الطفلة بإتلاف الهاتف النقال لزينة كما ادعت الاخيرة.

وطلبت محامية دفاع الاسرة من هيئة المحكمة استدعاء شاهد كان متواجدا في مكان الواقعة، وقال في محضر أقواله أمام النيابة إن زينة اعتدت على الطفلة ووالدتها، وانه " وعندما حاول منعها من مواصلة اعتدائها، تدخلت شقيقة الممثلة واعتدت عليه هو شخصياً"، وعليه قررت "الهيئة" تأجيل النظر في القضية إلى 8 أبريل المقبل للاستماع الى هذا الشاهد.

يذكر ان الفنانة زينة لم تحضر جلسة المحاكمة، لأسباب تتعلق بمرضها وفق ما بين محاميها الذي قدم للمحكمة ورقة تثبت ذلك قبل ان يطالب ببراءتها".