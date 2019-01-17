تأجيل قضية قاتل زوجته إلى 18 فبراير

المصدر: الشارقة-نورا الأمير

أجلت محكمة جنايات الشارقة، أولى جلسات محاكمة «زوج وزوجته الثانية»، بتهمة قتل الزوجة الأولى ودفنها داخل بيتهم الشعبي في منطقة ميسلون، لجلسة 18 فبراير المقبل، لضبط وإحضار المتهمين، اللذين تمكنا من الهروب من الدولة، بعد تنفيذ الجريمة، وعرض المنزل محل الواقعة للإيجار.

وحضر شقيق المجني عليها جلسة المحاكمة، وقال للهيئة القضائية، إن المتهم ما زال في بلاده، ولم يتم إحضاره إلى الدولة حتى الآن، مشيراً إلى أنهم علموا بوفاة شقيقته، بعد رجوع زوجها برفقة زوجة أخرى إلى البلاد، بدون المجني عليها، فحاولوا التواصل معها عدة مرات، إلا أنها لم تجب على الهاتف، ما أثار شكوكهم، فتواصلوا مع أقربائهم الذين يعملون في إحدى المدارس بالشارقة، وطلبوا منهم الذهاب للبيت للتأكد من وجودها.

وتابع: «زادت الشكوك بعدما فشل أقرباؤنا من العثور علي الضحية، الأمر الذي تطلب إبلاغ الشرطة، وتوجهت فرقة من الشرطة إلى المنزل، ليفاجؤوا بإعلان للإيجار تم وضعه على الجدار، ورقم للتواصل في الهند، وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، عثر على جثة الزوجة مدفونة بحفرة».

قررت المحكمة التأجيل، وأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، وانتداب محامٍ للدفاع عنهما.