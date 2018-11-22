حكم بالسجن المؤبد على بريطاني أدين بالتجسس على الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، صباح أمس، حكماً بالسجن المؤبد على البريطاني (ماثيو هيدجز31 سنة) بعد إدانته بالتجسس على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة.

كما حكمت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، وتحميله كافة نفقات القضية ومصادرة جميع المضبوطات من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات. ووفقاً للقانون، فإنه يحق للمدان الطعن على الحكم أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

من جهته أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بيانا أمس جاء فيه «إنه بتاريخ 20/‏‏11/‏‏2018 نطقت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز ( بريطاني الجنسية ) بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه.

بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته».

وأضاف النائب العام للدولة أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة واستنفد خلالها كافة وسائل الدفاع، وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعدها قررت المحكمة قفل باب المرافعة و حجز القضية للنطق بالحكم فيها وهو ما تم في جلسة «أمس». وأوضح النائب العام أن الحكم الصادر لا يعد حكما نهائيا إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه، وهى إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها.