وفاة 8 مواطنين اختناقاً في حريق منزلهم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي وأحمد سعيد

شيعت أبوظبي أمس 8 مواطنين (5 أطفال و3 نساء) وجميعهم من أسرة واحدة، توفوا نتيجة اختناقهم إثر حريق شب في منزلهم بمنطقة بني ياس في أبوظبي صباح أمس، فيما لا تزال امرأة و3 فتيات يتلقين العلاج بالمستشفى وحالاتهن مستقرة.

وأدت جموع غفيرة بعد صلاة المغرب صلاة الجنازة على المتوفين في مسجد مقبرة بني ياس، حيث تنادى المشيعون للوقوف إلى جانب ذوي الضحايا في مصابهم الأليم.

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرتهم.

ملابسات

وقال العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، داعياً إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً أمس بشأن الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني والإنقاذ من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

رضا بقضاء الله

من جهته، قال علي الكثيري، صاحب المنزل الذي وقع فيه الحريق، إنه فوجئ بوقوع الحريق عند عودته من صلاة الفجر، حيث صدم من مشهده، موضحاً أنه اندلع في الطابق الأرضي من الفيلا المكونة من طابقين، ثم تصاعدت ألسنة الدخان إلى الطابق الثاني، حيث كان الضحايا نائمين في غرف المعيشة.

وأعرب الكثيري عن رضاه وإيمانه بقضاء الله وقدره مردداً «الحمد لله».. مشيئة الله أن يقضوا في هذا الحادث الأليم، داعياً الله أن يغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته.

وقال الكثيري إن المتوفين هم: اثنتان من بناته أعمارهما 7 سنوات و21 سنة وشقيقته 40 عاماً وأبناؤها الثلاثة وأعمارهم 3 سنوات و4 سنوات و7 سنوات، وزوجة أخيه التي كانت تبلغ من العمر 38 عاماً وابنتها التي كانت تبلغ 3 سنوات.

وأوضح أن زوجته ما زالت تتلقى العناية الطبية في المستشفى وحالتها مستقرة إضافة إلى 3 من بناته أعمارهن 13 و16 و18 سنة.

وأشار إلى أن الأسرة كانت تعيش في نفس المنزل كفترة انتقالية إلى حين الانتهاء من بناء منزل آخر.

توعية

وقال شقيقه ثاني سالم الكثيري، إن الحادث المفجع وقع قضاء وقدراً، ولم تفلح محاولة إنقاذ العائلة من هذا الحريق، وهذه مشيئة الله، ونبتهل إلى الله أن يغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته، معرباً عن خالص شكره وامتنانه لكل من واسى العائلة في مصابها.

ودعا عبدالله المحرمي، ومسلم المحرمي، من جيران صاحب المنزل المحترق، إلى ضرورة التوعية بمخاطر حرائق المنازل، وتركيب التكنولوجيا الحديثة وأجهزة كشف الدخان التي تقي من هذه الحرائق.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية وقعت مطلع العام الجاري، اتفاقية مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لتعزيز الخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت والبيوت السكنية .

وذلك بربط البيوت والمساكن والفلل السكنية بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني، وذلك عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب، تعمل بشكل ذاتي من دون الحاجة إلى تمديدات مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري من القاطنين كمرحلة استجابة أولى.

وتلقت وزارة الداخلية مئات الطلبات من قبل السكان لتركيب كاشفات الدخان في منازلهم مشيرة إلى أن جميع المساكن بالدولة سيتم تغطيتها بهذه الأجهزة خلال الخمس سنوات المقبلة.

يذكر أنه في يناير الماضي شهدت إمارة الفجيرة حادثة حريق توفي على إثرها 7 أشخاص اختناقاً في حريق منزلهم بالفجيرة أثناء نومهم ما أدى إلى اختناقهم.