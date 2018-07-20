إنقاذ مواطنة تعطل مثبت سرعة سيارتها في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت شرطة أم القيوين من إنقاذ مواطنة، بعد أن تعطل مثبت السرعة وهي تقود سياراتها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، تسبب العطل في عدم السيطرة على المركبة أو التمكن من تخفيف سرعتها.

وأفاد المقدم ركن سلطان عبدالله بن يوخه رئيس قسم العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بورود بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة العاشرة و 20 دقيقة من مساء الخميس يفيد بتعطل مثبت السرعة في إحدى المركبات القادمة على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، وفور تلقي البلاغ قام أفراد غرفة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف و الإنقاذ، بالتوجه إلى الطريق الذي تسير فيه المركبة، حيث قامت سيارات الدورية بإفساح الطريق أمام المركبة لمنعها من الاصطدام.

وقال بأن الهدف الأول هو المحافظة على سلامة سائقة المركبة، وباقي مستخدمي الطريق، وقد عمدت دورية الشرطة على السير أمام المركبة المعطلة، لتصطدم بها من الخلف، حتى استقرت المركبة على جانب الطريق، ولم ينتج أية إصابات أو أضرار كبيرة في المركبات، من ثم تقديم الإسعافات اللازمة لقائدة المركبة.

وأوضح بن يوخه بأن جهود دوريات الشرطة نجحت في ضمان سلامة السائقة وعدم تعرضها للأذى لحرصها على اتباع إرشادات وتعليمات غرفة العمليات وتنفيذها بدقة متناهية ما ساهم في حل المشكلة في وقت قياسي.