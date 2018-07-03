محامي «قاتل صديقه بالمطرقة» يطالب بإحالته إلى طبيب نفسي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة جلسة التاسع من الشهر الجاري للحكم في قضية شاب من الجنسية العربية متهم بقتل صديقه في العمل باستخدام مطرقة حديدية، نتيجة خلافات وقعت بينهما، فيما طالب سالم الكيت محامي المتهم بعرضه على الطبيب النفسي للتأكد من سلامته العقلية، لافتاً إلى أن المتهم لا يجيد اللغة العربية،.

وأن اعترافاته خلال سير التحقيقات أمام النيابة العامة والمحكمة تؤكد عدم إجادته للغة، وأن ظروف الحادث تؤكد أن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية.

وخلال التحقيقات في القضية التي تعود إلى وقت سابق من شهر مارس الماضي اعترف المتهم بضرب صديقه بدافع تأديبه فقط نتيجة للخلافات المستمرة بينهما.