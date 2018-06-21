شرطة الفجيرة تواصل البحث عن المواطن المفقود

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل القيادة العامة لشرطة الفجيرة بحثها عن المواطن سيف خلفان الكندي في العقد الثالث من العمر على إثر بلاغ تقدم به ذويه يوم الخميس الماضي .

وعلى فور ورود البلاغ أمر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بتشكيل فريق بحث وتحري للتعامل مع البلاغ ولايزال البحث جار عن المفقود.

وتناشد شرطة الفجيرة أفراد المجتمع ممن لديه معلومات عن المتغيب التواصل مع غرفة العمليات على الهاتف 092051100 أو 999.