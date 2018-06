شرطة الفجيرة تواصل البحث عن المواطن المفقود

#شرطة_الفجيرة_تبحث_عن_مواطن_مفقود تواصل القيادة العامة لشرطة الفجيرة بحثها عن المواطن سيف خلفان الكندي في العقد الثالث من العمر على إثر بلاغ تقدم به ذويه يوم الخميس الماضي . وعلى فور ورود البلاغ أمر اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بتشكيل فريق بحث وتحري للتعامل مع البلاغ ولايزال البحث جار عن المفقود. وتناشد شرطة الفجيرة أفراد المجتمع ممن لديه معلومات عن المتغيب التواصل مع غرفة العمليات على الهاتف 092051100 أو 999.

A post shared by شرطة الفجيرة Fujairah Police (@fujpoliceghq) on Jun 19, 2018 at 12:06am PDT