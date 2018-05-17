إلزام خليجي بـ 17 ألف درهم شهرياً نفقة لحاضنة أولاده

قضت محكمة أبوظبي بإلزام خليجي بدفع 17 ألف درهم شهرياً لمطلقته وحاضنة أولاده، منها 8500 درهم أجرة مسكن، إضافة إلى 7500 درهم نفقة الأولاد، و1000 درهم أجرة حضانة.

وفي تفاصيل القضية أقامت سيدة خليجية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية تطالب فيها بالحكم بتطليقها من زوجها للضرر وبإثبات حقها في حضانتها لأبنائها وإلزام الزوج بأن يؤدي لها نفقة عدة وبدل مسكن ومصاريف مدرسية ونفقة للمحضونين وبتوفير خادمتين وسيارة وسائق، وذلك على سند من أنها زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه 5 أبناء، إلا أنه أضر بها ضرراً لا يستطيع معه دوام العشرة الزوجية بالسبّ والإهانة.

ورد الزوج بأن راتبه التقاعدي هو 30 ألف درهم وهو محمّل بالديون والالتزامات المالية تجاه زوجته الثانية وأولاده منها، وأن اثنين من أبنائه يعملان ولهم رواتب شهرية، موضحاً أنه على استعداد لتوفير مسكن حضانة بمبلغ 100 ألف درهم سنوياً ونفقة لأبنائه الثلاثة الذين لا يعملون بواقع 6 آلاف درهم شهرياً.

وعقّب المحامي علي الخاجة، الحاضر مع السيدة، بأن المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هي حفظ للولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفسز