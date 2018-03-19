المختبر الجنائي في أبوظبي: مقاطع شتم إحدى مشاهير «التواصل» صحيحة

فنّد تقرير المختبر الجنائي الادعاءات التي ساقها متهم أمام محكمة أبوظبي، بنشر 30 فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شــات»، يظهر فيها وهو يقوم بســـب وقـــذف إحدى مشاهير مواقع الـــتواصل الاجتماعي.

ولفت التـــقرير الذي أعــده قسم المختبر الإلكــتروني بإدارة الطب الشرعي، إلى أنه من خلال فحص الأداة التخزينية «فلاش مموري» التي تعود لهاتف المتهم من خلال برنامج مختص بالكشف، ونقل كافة المعــــلومات الموجودة فيها إلى الحاسوب الخاص بالمختبر الإلكتروني، تبين أنه لم يتم التعديل على مقاطع الفيديو الــمرفقة ويؤكد صحة تلك المقاطع.

وأشارت المحامية عبير الدهماني الحاضرة مع المجني عليها، إلى أن النتيجة التي خلص إليها الفحص تنفي ادعاءات المتهم ودفاعه بأن جميع المقاطع تم فبركتها من قبل المجني عليها، في حين أن النتيجة أثبتت أن جميع المقاطع لم يتم التعديل عليـــها، موضحة أن المادة 20 من قانون مكافحة جرائم المعلومات، نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة هاتف المتهم إلى المختبر الجنائي لفحصه، بعد أن تقدمت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، يتجاوز عدد متابعيها 500 ألف متابع، بدعوى قضائية تتهم فيها أحد الأشخاص بإعداد ونشر 30 مقطعاً مصوراً تضمن ألفاظاً وعبارات شائنة من شأنها أن تخدش شـــرف واعتبار الشاكية، وأن تمــس كرامتها بالفحش والسوء.

وبعد أن تسلمت الهيئة القضائية التقــــرير، قــررت تأجيل القضية إلى 10 أبريل المقبل للتعقيب عليه.

إحراج

قالت المجني عليها: إن المتهم سبها علناً عن طريق نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بأن ضمنها الألفاظ والعبارات التي تسببت لها بإحراج كبير أمام متابعيها.