«العنابي» يطوي صفحة الاحتفالات ويُركّز على النصر

طوى الوحدة سريعاً، صفحة الاحتفالات بالفوز بكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، والذي توج به الفريق مساء أول من أمس، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك استعداداً لخوض المواجهة المهمة والمرتقبة أمام النصر بعد غد، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة 13 من الدوري ، إذ اعتمد الفريق شعار، لا وقت للراحة، واستأنف تدريباته أمس، للتركيز على مباراة العميد،بهدف الاستمرار في المنافسة على قمة الدوري.

وحقق الوحدة مكاسب بالجملة من الفوز بكأس السوبر، التي تعد بداية الغيث للوحداوية في 2018 ،عام زايد، أهمها التأكيد على المستوى الفني الراقي والقوي الذي يقدمه العنابي منذ بداية الموسم، وأنه مرشح قوي للمنافسة على جميع بطولات الموسم، وثانياً، ترجمة العمل المميز الذي يقوم به الجهاز الفني، بقيادة المدرب القدير ريجيكامب، والذي حقق طفرة نوعية في أداء الفريق ، وحقق الفوز بأول بطولة له مع الفريق.

بالإضافة إلى التأكيد على أن الفريق يملك عناصر كثيرة جاهزة بدنياً وفنياً، تمنح المدرب حرية اختيار التشكيلة الأساسية، والتدوير بين اللاعبين، لما يملكه الفريق من دكة قوية، وعناصر تمثل أوراقاً رابحة في أي توقيت، فضلاً عن أن الفوز بالبطولة، يمنح الوحدة مزيداً من الثقة والمعنويات العالية، للاستمرار بنفس القوة، والمنافسة على كل الألقاب.

وأشاد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، بالعمل الذي قدمه الجهاز الفني واللاعبين، والذي قاد الفريق نحو تحقيق أول بطولة في عام 2018، مؤكداً أن التتويج بلقب كأس السوبر والمستوى المتميز الذي يقدمه الفريق الموسم الحالي، يترجم حالة الاستقرارالتي يعيشها الفريق، والثقة في الجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن اللقب يمنح الفريق دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من البطولات بالموسم الحالي.

وقال: نحن سعداء لكوننا طرفاً في النهائي، الذي يحمل اسم كأس عام زايد، الذي يعد اسماً غالياً على الجميع، ونهدي الفوز إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والجماهير الوفية، التي أثبتت أنها على الموعد، وعودت الفريق على الوقوف خلفه في الخسارة قبل الفوز، ونعدها بمزيد من العمل لتحقيق الأفضل.

وأضاف: رغم أن الوحدة يلعب تحت الضغط، كونه الفريق الوحيد هذا الموسم الذي ينافس على 4 بطولات، إلا أن اللاعبين قدموا أداء جيداً ، وأثبتوا تفوقهم، والبطولة ستمنحهم حافزاً للمنافسة بقوة على لقب الدوري ،وكل بطولات الموسم.

وأكد عبد الباسط الحمادي مدير فريق الوحدة، أن كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، أقل هدية يقدمها الفريق لجماهيره الوفية. مشيراً إلى أن الفوز باللقب، يحمل الكثير من المعاني، كونه باسم المغفور له، زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، وجاءت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، ما منح البطولة زخماً وإضافة كبيرة.

وقال: نبارك لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، ونعدهم أن نكون دائماً عند حسن الظن، وبذل المزيد من الجهد والقتال على جميع البطولات لإسعادهم، خصوصاً أن الوحدة هو الفريق الوحيد الذي ينافس على 4 بطولات، وستكون لنا كلمة في هذا الموسم.

مشيراً إلى أن استقرار الفريق، يؤكد على بعد نظر سمو رئيس النادي والإدارة في الثقة التي أوكلتها للمجموعة الحالية من اللاعبين والجهاز الفني، ما يثبت أن الوحدة يملك منظومة متكاملة، هدفها إرضاء الجماهير.