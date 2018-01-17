100 إنجاز إنساني محلي وعالمي لزايد الخير

أعدت مؤسسة وطني الإمارات تقريراً يحمل 100 إنجاز إنساني محلي وعالمي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على أبرز مبادراته في بناء الدولة، وتوفير الأسس المطلوبة لإقامة دولة عظيمة، وتوفير الحياة الرغيدة للمواطنين، وإعمار الوطن بالإضافة الى دعم الشعوب المنكوبة ونصرة المظلومين وتنمية الدول كافة دون استثناء دين أو عرق أو غيره.



وهدف التقرير إلى تعريف الأجيال بالأعمال الإنسانية والمشاريع الخيرية التي استفادت منها الإنسانية، ومختلف الدول القريبة والبعيدة، فالمغفور له الشيخ زايد كان رجل سلام ومبادئ، وكان نهجه الخير والبناء والبحث عن سعادة الإنسان، وبناء أجيال متعلمة قادرة على إكمال مسيرة العطاء والتعايش.