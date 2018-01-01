محمد بن زايد: نستقبل 2018 بالوفاء لزايد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة أن «مسيرة الخير والعطاء حققت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2017 إنجازات جديدة، فكل الشكر لأبناء الإمارات على جهودهم ومساهماتهم البناءة في رفعة الوطن».

وقال: إننا نستقبل بالخير عام 2018، عام زايد، عام الوفاء والعرفان للوالد المؤسس، معبراً عن تمنياته لوطننا الغالي بمزيد من الخير والرفعة والتقدم وللأشقاء والأصدقاء الاستقرار والسلام في العام الجديد 2018. جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر الحساب الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر».

وقال سموه: «مع إطلالة عام زايد.. ينضم إلى أسرة الوطن مواليد جدد.. ندعو الله تعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية، وهم ينعمون بحب ورعاية أسرهم ووطنهم.. فهم (عيال زايد) رجال الوطن وأمل المستقبل».