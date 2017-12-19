«الهلال» تقدم تجهيزات طبية حديثة لمستشفى الكلى في عزان

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً سخياً لمستشفى الكلى التخصصي الخيري في مدينة عزان بمديرية ميفعة، والذي تشرف على إدارته مؤسسة شبوة للتنمية.

وتمثل الدعم المقدم من الهيئة في رفد المستشفى بتجهيزات طبية وعدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تساعد في تشخيص أمراض المسالك البولية والكلى وذلك في إطار المساعدة المستمرة لقطاع الصحة في شبوة.

وأكد رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، محمد بن سيف المهيري، الحرص على دعم القطاع الصحي في المحافظة لما له من أهمية قصوى في التخفيف من معاناة المواطنين ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في تلقي العلاج بتكاليف أقل لاسيما وأن هذه المستشفى يعد خيرياً ويهدف إلى مساعدة المواطنين في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية بصورة ميسرة.

وأعرب المهيري عن شكره للقائمين على المستشفى وحثهم على بذل المزيد من الجهد وسرعة إكمال ما تبقى من خطط عملية لتشغيله.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة شبوة للتنمية ومدير مستشفى الكلى التخصصي الخيري، الدكتور ناصر مذيب بن مسلم، بالدعم السخي الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رفد المستشفى الخيري بهذه الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي ستسهل من عمل الأطباء وتساعد فى التخفيف من تكاليف العلاج على المواطنين حيث كان أبناء المحافظة يضطرون إلى السفر للعلاج في محافظتي حضرموت أو عدن لعدم توافر مثل هذه الأجهزة النوعية والمتطورة.

وقال إن هذا الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ليس الأول، منوها إلى أنه سبق للهيئة أن دعمت مراكز غسيل الكلى بالمحافظة بدفعات من مادة الديزل في ظل شح المحروقات فترات طويلة جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية.