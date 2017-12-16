مواطن يطلق 12 مبادرة نوعية في عام الخير

أطلق الباحث القانوني أحمد محمد الحوسني 12 مبادرة في عام الخير بهدف ترسيخ قيم العطاء، مفهوماً وثقافة وعملاً، وتعزيز قيم المنح والبذل.

واستهدفت مبادراته شتى الشرائح المجتمعية، الأمر الذي دل على تفاعله مع توجيهات القيادة الرشيدة على المشاركة في تفعيل وتعزيز الرسالة الوطنية الشاملة لعام الخير:

وقال أحمد محمد الحوسني، وهو مدرب دولي معتمد من البورد الكندي الأميركي، وعضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لـ«البيان»: «هناك الكثير من المبادرات ذات الإطار الخيري والإنساني والتي أطلقت ولا تزال في عام الخير، ويأتي ذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بأن العمل الخيري قد أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة.

وأضاف الحوسني: «إن حرص الأفراد والمؤسسات على إطلاق المبادرات النوعية في عام الخير من شأنه أن يؤكد نقطة قيمة هي أن خدمة الوطن أهم سمات الشخصية الإماراتية، ولله الحمد فقد أطلقت إلى الآن 12 مبادرة متنوعة، ومنها تنظيم ورش تثقيفية مجتمعية لطلبة المدارس والجامعات، وتهدف إلى نشر الوعي القانوني أي بث ثقافة احترام القانون لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتوعيتها بحقوقها وواجباتها تجاه وطننا الغالي، ومن المبادرات أيضاً، تقديم ورش قانونية مجانية متعلقة بقانون العمل الإماراتي للشركات في القطاع الخاص في الدولة، والهدف منها إيصال المعرفة القانونية لطرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل بالحقوق المترتبة لهم والالتزامات المترتبة عليهم بعد نشوء العلاقة العمالية، وذلك لما لمسته من ارتفاع نسبة الشكاوى العمالية وكذلك قلة الوعي لدى هذه الشريحة الموجودة في المجتمع».