تواصل قوافل الخير الإماراتية لليمن

وصلت أمس قوافل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإغاثية إلى مديرية مرخة العلياء في محافظة شبوة، ضمن برامج المساعدات الإنسانية الإغاثية والتنموية التي تنفذها الدولة في عموم المحافظات اليمنية المحررة.

وتلقت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إشادة دولية بعد فتح عدد من المنافذ الجوية والبحرية من أجل السماح للمهمات الإنسانية بالدخول إلى اليمن. ورحب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، بقرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الأمر يعد «تطوراً مهماً وهو موضع استحسان كبير».