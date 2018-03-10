«سيرفس لاب توب» يطلق العنان للابتكار

يمتاز «سيرفس لاب توب» من مايكروسوفت الذي أصبح متوفراً في أسواق الإمارات بوزن خفيف جداً يبلغ 1.25 كيلوجرام فقط، وبقياس يصل إلى 14.47 ملم في أكثر نقاطه سمكاً.

ويحتوي هذا الكمبيوتر المحمول على معالج «انتل كور 7» بينما تمتاز البطارية الخاصة به بطاقة عالية تتيح 14.5 ساعة متواصلة من الاستخدام، في حين تحتوي الذاكرة العشوائية للجهاز على 16 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية SSD تبلغ 1 تيرابايت.

ويحمل «سيرفس لاب توب» شاشة PixelSense رائعة بقياس 13.5 بوصة مغطاة بطبقة من زجاج «غوريلا 3» لمقاومة الخدوش والصدمات، ويحتوي الجهاز على أنحف وأرق شاشة في السوق تعمل باللمس بدقة 3.4 ميجابكسل. كما يأتي الجهاز في مجموعة من الألوان وهي الرمادي والذهبي والأزرق والعنابي.