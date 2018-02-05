آبل تكشف عن أحدث مشاكل آيفون

كشفت شركة آبل أنها تنظر في مشكلة جديدة تتعلق بأحدث هواتفها الذكية، آيفون X، بعدما اشتكى المئات من تأخر ظهور الزر الافتراضي الذي تضغط عليه لاستقبال المكالمات.

واشتكى المستخدمون على موقع "منتدى مستخدمي آيفون X على الإنترنت من أنه يسمعون رنين الهاتف لكنهم لا يستطيعون استقبال المكالمة لفترة قد تصل إلى 10 ثوان وفقا لسكاي نيوز عربية.

وعلى الرغم من تأكيد رئيس شركة آبل تيم كوك أن رضا المستهلكين عن هاتف آيفون الجديد بلغ 96 في المئة إلا أن المشاكل تلاحق الهاتف المميز منذ تأخر موعد إطلاقه سبتمبر الماضي.

ويتمتع الهاتف الجديد بميزات تكنولوجية غير مسبوقة منها أنه يفتح بمجرد النظر إليه بفضل تقنية "بصمة الوجه" وغير ذلك من الميزات، لكن أحدث مشاكله تعني أنه لا يوفر الوظيفة الأساسية لأي هاتف لا يزيد سعره عن 10 دولارات: الرد على المكالمات.

وكانت أسهم شركة آبل تلقت ضربة مع نهاية الأسبوع وانخفاض سعر أسهمها بنحو 4 في المئة مع نهاية تعاملات الأسبوع الجمعة بسبب تراجع المبيعات، خاصة من هاتفها الأحدث.

مع ذلك زادت عائدات الشركة وأرباحها في إعلانها عن أرقام الربع الأخير من العام الماضي المنتهي في ديسمبر 2017، خاصة وأن هاتف آيفون X لا يقل سعره عن ألف دولار.

وواجهت آبل مشكلات عديدة مؤخرا، بعضها يتعلق ببطء الهواتف القديمة – وتتهم آبل بتعمدها ذلك لإجبار المستخدمين على شراء منتجاتها الجديدة.

وفي تصرف نادر من آبل، اعتذرت الشركة لعملائها في ديسمبر الماضي وسارعت لبث تحديث لبرنامجها التشغيلي iOS لإصلاح خلل به.

كما أعلنت الشركة أنها ستوفر خدمة الإصلاح المجاني لمستخدمي آيفون 7 الذين يعانون من اختفاء إشارة شبكة الهاتف. رغم توفر التغطية.