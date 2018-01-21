كيف تستكمل المحادثة إذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاذ؟

تعد مشكلة فقدان شحن بطارية الهاتف الذكي أهم ما يشغل بال المستخدمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل مكالمة هامة أو استكمال دردشة نصية.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة ابتكر مطورون من بلجيكا تطبيقا جديدا، يساعدك على اتمام المحادثات، عندما يصل مستوى شحن بطارية هاتفك إلى 5% فقط.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ماذر بورد" التقني، فإن مطوري التطبيق، الذي يحمل اسم "Die with Me"، أكدوا أنهم قاموا بتصميمه لكي يكون خطوة ايجابية لحل تلك المشكلة التي تواجه معظم مستخدمي الهواتف الذكية.

وأشار التقرير أن التطبيق متوافر على متجر "غوغل بلاي" لأجهزة أندرويد، ومتجر آبل لهواتف آيفون.