كيف تتخفى على انستغرام؟

طرح تطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت "إنستغرام"، مؤخرا، ميزة جديدة قد لا يعلمها الكثيرون من مستخدميه، متعلقة تحديدا بخدمة الرسائل المباشرة.

يوفر آخر تحديث للتطبيق، عبر هواتف "أندرويد" و"آيفون"، ميزة إظهار ما إذا كنت نشطا عليه أم لا، مثلما الحال بالنسبة لموقع "ميسينجر" التابع لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وبينما يعتبر البعض أن هذه الميزة الجديدة، مزعجة لهم، فإن تطبيق "انستغرام" لم يغفل مع التحديث الجديد، أن يضيف إمكانية إطفائها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1) افتح تطبيق "إنستغرام" وانقر على "الإعدادات".

2) انزل لأسفل حتى تصل لخيار "Show Activity Option".

3) قم بإطفاء هذا الاختيار.

ولكن في حال أصبحت متخفيا على "إنستغرام"، فإنك لن تتمكن من التعرف على أنشطة أصدقائك الآخرين.

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