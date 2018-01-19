رسمياً.. واتساب يطلق أحدث إصداراته

المصدر:
  • سكاي نيوز عربية
التاريخ:
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أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، حسبما أفاد موقع تك كرانش التقني، الخميس.

وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهي الخدمة التي ستجني واتساب من خلالها أرباحا مادية من تلك الشركات.

وسيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماما على الهاتف الذكي نفسه.

والجديد في النسخة الحديثة هو أنه سيتيح للمستخدم ربط حسابه برقم هاتف ثابت (أرضي)، حتى يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى مئات الزبائن.

ومن أجل معرفة الاختلاف بين حساب واتساب العادي وحساب "واتساب بزنس"، يكفي أن تذهب إلى بروفايل الشخص الذي تملك رقمه، وسيظهر نوع الحساب الذي يملكه.

كما أن حسابات "واتساب بزنس" ستظهر بجانبها علامة "verified" مكتوبة بالأخضر، وذلك حتى يتسنى للمستخدمين التأكد من أن الحساب تابع فعلا لإحدى الشركات.

ويتوقع واتساب أن تكون مجموعة من الحسابات الوهمية التي ستنتحل صفات الشركات من أجل الاحتيال على الأشخاص، ولذلك حذرت المستخدمين من التأكد جيدا قبل مراسلة أي حساب.

وقال واتساب إن الحسابات الرسمية لن تسألك أبدا عبر واتساب عن معلوماتك الخاصة (إالإيميل وحسابك المصرفي..)، وإن فعلت فتأكد أن ذلك الحساب وهمي.

ومن أجل مساعدة واتساب على محاربة الحسابات الوهمية، يكفي أن تدخل إلى المحادثة ثم تضغط على Menu وتختار Report spam، وبعدها تحجب الحساب من خلال Block.

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