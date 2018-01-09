«إل جي» تكشف عن 3 روبوتات جديدة

بعد أن طرحت شركة «إل جي إلكترونيكس» تشكيلتها من الروبوتات الاستهلاكية العام الماضي، تتابع التوسع إلى مستويات جديدة في هذا القطاع بالكشف عن ثلاثة روبوتات أخرى خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 الذي يفتتح اليوم في لاس فيجاس.

وتعرض الشركة نماذج هذه الروبوتات كأفكار جديدة لاستخدامها تجارياً في الفنادق والمطارات ومتاجر السوبر ماركت.

وتنتمي الروبوتات الثلاثة إلى العلامة التجارية الجديدة «كلوهي» وهي: روبوت الخدمة والروبوت الحمّال وروبوت عربة التسوق، وهي تتابع خطى روبوت الإرشاد في المطار وروبوت تنظيف المطار من إل جي، التي أتمت حديثاً تجارب تشغيلها بنجاح في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية.

ويضاف إلى ذلك أن عائلة «كلوهي» تشمل أيضاً روبوت قص الحشائش، وروبوت هاب الذي شارك أخيراً في تجربة لدى إحدى أكبر المؤسسات المالية في كوريا موفراً المعلومات وخدمة العملاء في فروع البنك.

وصمم روبوت الخدمة لتقديم وجبات الطعام والمشروبات للعملاء في الفنادق وصالات الاستراحة في المطار بسرعة وكفاءة عالية. وهو يستطيع تقديم الطعام أو المشروبات الخفيفة على مدار الساعة عبر صينيته المنزلقة، وبمجرد تأكيد تسلم العميل لحمولتها يعود روبوت الخدمة إلى مقره من تلقاء ذاته.

كما صمم الروبوت الحمًال لإيصال الأمتعة إلى غرف الضيوف في الفنادق، مما يخفف ضيقهم من أوقات الانتظار الطويلة وبطء هذه الخدمة. ويمكن لهذا الروبوت أيضاً إنجاز عملية تسجيل الوصول والمغادرة السريعة لضيف الفندق ومعالجة عملية تسديد فاتورة الإقامة.

وبمساعدة روبوت عربة التسوق من إل جي، يمكن للعملاء قراءة الباركود لمعرفة أسعار المنتجات، ومشاهدة قوائم تسوقهم كاملة على شاشة الوجه. ويمكن للروبوت أيضاً توجيه المتسوقين إلى المنتجات التي اختاروها عبر تطبيق على الهاتف الذكي.