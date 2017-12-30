هل تلاعبت سامسونغ بسرعة المعالج في الهواتف القديمة؟

انضمّت كل من سامسونغ و”إل جي” LG إلى موتورولا وHTC بنفي وجود أية مُمارسات من قبلها لتبطئة أداء الأجهزة القديمة بسبب استهلاك البطارية والمشاكل الموجودة فيها.

وقالت سامسونغ لموقع PhoneArena إنها دائمًا ما تحاول ضمان تقديم أفضل أداء مُمكن في البطارية من خلال خوارزميات ذكية تقوم بتحليل مرونة البطارية وأدائها بشكل عام، لتضمن بذلك وجود طبقات من الحماية لا تحتاج بعدها لتغيير سرعة المعالج عبر إصدار تحديثات لنظام التشغيل.

ووفقا لموقع عالم التقنية، بدأت الشركات التقنية الكُبرى بالحديث بشكل استباقي عن عدم قيامها بمثل تلك المُمارسات وذلك بعدما خرجت آبل باعتذار رسمي عن تغيير سرعة المعالج في الأجهزة القديمة بسبب مشاكل في البطارية وتوزيعها للطاقة.

ولم تمر مُمارسة آبل دون مشاكل من الناحية القانونية من جهة، ومن احتجاجات من المستخدمين من جهة أُخرى. لكنها تُحاول امتصاص ذلك الغضب عبر توفير تخفيض يصل إلى 50 دولارا على استبدال بطّاريات آيفون 6 وما بعده.