وداعا لكلمات مرور "واي فاي" بالمطارات

ابتكر خبير ومدون تقني يدعى " أنيل بولات " Anil Polat, حلاً ناجعاً لمشاكل البحث عن أرقام شبكات الـ " واي فاي " في المطارات.

الابتكار وفقا لموقع " mashable " هو عبارة عن خريطة تفاعلية تحمل اسم " انيل بولات " وتمكن مرتادي المطارات من العثور على كلمات المرور لخدمة الـ " واي فاي " في أغلب مطارات العالم بكل سهولة .

وبحسب الموقع فإن " انيل بولات" يعمل على تحديث الخارطة من وقت لآخر، ويمكن معرفة الرقم عن طريق الضغط على المطار المطلوب لتتلقى بعد ذلك توجيهات حول أفضل مكان يمكنك الجلوس فيه، إضافة إلى كلمة المرور والبيانات اللأزمة.