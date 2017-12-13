انستغرام تعلن اليوم عن ميزة متابعة الـ «هاشتاغ»

تعلن انستغرام اليوم عن ميزة متابعة الوسوم (أو التي تُعرف باسم هاشتاغ أو العلامة #)، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في اكتشاف المزيد من المشاركات عن المجالات والمجتمعات التي تنال اهتمامهم.



ويمكن الآن للمستخدمين عند زيارة وسم صفحة، النقر على "متابعة" للبدء في مشاهدة أفضل المشاركات المرتبطة بذلك الوسم على صفحتهم الرئيسية. وعليه، يمكنهم متابعة المواضيع التي تثير اهتمامهم بسهولة، سواءً كانوا يرغبون في مواكبة صيحات طلاء الأظافر على الوسم‪#floralnails ‬ أو مشاهدة مقاطع فيديو غريبة على الوسم ‪#oddlysatisfyin‬. ‬‬



وتسعى انستغرام حالياً على الإحاطة بكل ما يهم المجتمعات بعدة مجالات، اذ يُشكل ذلك محور تركيزها الرئيسي.