دراسة تحذر مستخدمي آيفون من كارثة محققة

أكدت دراسة نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية على مخاطر استخدام الشواحن المزيفة لأجهزة آيفون.

وذكرت الدراسة أنه بعد فحص 50 قطعة من الشواحن غير الأصلية لأجهزة آيفون، تبين أن 49 منها غير صالحة للإستخدام، لأسباب تتعلق بمعايير السلامة والأمان.

كما شددت الدراسة على أن هذه الشواحن قد تؤدي إلى مخاطر كبرى، حيث يمكن أن تتسبب في تماس كهربائي يعرض مستخدميها إلى نشوب حريق.

وقالت الباحثة مارتين آلين والتي شاركت في إعداد هذه الدراسة أن استخدام تلك الشواحن المنتشرة على مواقع التسوق عبر الانترنت بأسعار زهيدة تعرض المقبلين على شرائها إلى مخاطر حقيقية تهدد سلامتهم.