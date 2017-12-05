Honor 7X أول هاتف بشاشة FHD

تطلق اليوم هونر، ضمن مجموعة هواوي، أحدث منتجاتها الفاخرة من مجموعة Honor X، هاتف Honor 7X الذي يحقق تجربة لا تضاهى في المشاهدة على شاشة للعرض الكامل، بسعر منافس للغاية يبلغ 999 درهماً إماراتياَ.

و يعد جهاز Honor 7X أول هاتف ذكي يتمتع بشاشة كاملة الوضوح بتقنية FHD قياس 5.93 بوصة تمتد بين حافتي الجهاز في تصميم بلا إطار يحقق جودة مدهشة في العرض وتناسباً رائعاً بين الشاشة والهيكل، مما يعني أن بإمكان المستخدمين التمتع بصور مذهلة في هاتف صغير الحجم يناسب راحة اليد تماماً. بالإضافة إلى ذلك فإن الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل و 2 ميغابيكسل مع فتحة واسعة وسرعة في تركيز الصورة، تعني الحصول على صور احترافية وتجربة متميزة في متناول أيدي محبي صور السيلفي. وإلى جانب المعالج القوي ثماني الأنوية Kirin 659 في وحدة المعالجة الرسومية، يحقق جهاز Honor 7X وضوحاً ملموساً وتجربة استخدام لا مثيل لها في هذه الفئة السعرية.

و قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يبرز هاتف Honor 7X بوضوح قدرتنا على تزويد الشباب المهتمين بالتقنية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتقنيات غير مسبوقة وبسعر مدهش يتحدى المنافسين الحاليين في القطاع. فهو هاتف ذكي يتجاوز كل التوقعات بأفضل عرض للشاشة، ويلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين فيما يلهم بالعمل والإبداع ويباع بسعر معقول بشكل مدهش."

يتمتع هاتف Honor 7X بتناسب قدره 18:9 في شاشة قياس 5.93 بوصة بتقنية FHD فائقة الوضوح، مع دقة تبلغ 2160 x 1080 لوضوح فائق وجودة ملموسة في العرض. وبفضل هيكله المعدني وحوافه المستديرة المثالية، يمكن للمستخدمين تجربة التصميم المستقبلي بين أيديهم.

و يحتوي هاتف Honor 7X على شاشة 18:9 تسمح لمحبي الألعاب برؤية المزيد من الحماس والإثارة، كما يقارب تناسب الشاشة 21:9 في صالات العرض السينمائية، حيث يستفيد بالكامل من حجم الشاشة ليمنح المستخدمين تجربة استثنائية في مشاهدة الأفلام.

ويعمل جهاز Honor 7X بقوة معالج Kirin 659 ثماني النواة بتردد 2.6 غيغاهيرتز، وهو مزود بذاكرة RAM سعة 4 غيغابايت و واجهة المستخدم EMUI5.1 مما يضمن أداء متفوقاً وإمكانات مدهشة لتعدد المهام وممارسة الألعاب بالإضافة إلى تلبية احتياجات التطبيقات الأكثر استهلاكاً للطاقة.

و يتسم الجهاز بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت و128 غيغابايت للتخزين الخارجي، بالإضافة إلى RAM سعة 4 غيغابايت، ليسمح بذلك بتنزيل وتخزين مئات الحلقات التلفزيونية لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت. وتمنع وظائف تحسين الأداء الذكي وإدارة الملفات تدهور أداء نظام التشغيل أندرويد مع الوقت.

حتى بوجود عرض الشاشة بمساحة أكبر، يستمر جهاز Honor 7X بالعمل لأكثر من يوم كامل دون الحاجة لإعادة الشحن بفضل بطاريته بقوة 3,340 ملي أمبير . كما تمكّن تقنية توفير الطاقة ونمط حفظ الطاقة المستخدمين من التمتع بمشاهدة موسم كامل من المسلسلات التلفزيونية أو الاستماع إلى 91 ساعة من الموسيقى بعد شحن الجهاز مرة واحدة فقط .