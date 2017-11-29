"واتساب" يطلق ميزة جديدة تسعد مستخدميه

يتجه تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، إلى إطلاق ميزة تتيح فتح روابط "يوتيوب" داخل نافذة المحادثة، أي أن المستخدم سيكون بوسعه أن يشاهد الفيديو ويواصل الدردشة في الوقت نفسه.

وكان المستخدمون يضطرون، في وقت سابق، إلى مغادرة نافذة المحادثة والاكتفاء بتطبيق واحد، حين يرغبون في فاتح رابط يوتيوب، وفقا لسكاي نيوز.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيكون بوسع المستخدم أن يتحكم في شاشة الفيديو، حتى يتمكن من رؤية نوافذ المحادثة والتواصل عن طريقها.

وجرى إطلاق التحديث لفائدة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، ومن المرتقب أن يجري إتاحة الميزة لأنظمة أندرويد، في وقت لاحق.

وتعرض واتساب لانتقادات عديدة بسبب تأخره في إتاحة الميزة، بخلاف فيسبوك الذي طور عرض مقاطع الفيديو بشكل كبير.