أبل تصدر تحديثاً لحل مشكلة آيفون X

أعلنت شركة أبل الأميركية أنها توصلت لحل للمشكلة "العجيبة" التي واجهها بعض المستخدمين في الهاتف الجديد "آيفون X".

واشتكى بعض مستخدمي الهاتف الجديد للشركة الأميركية من أنه يتوقف عن العمل في الطقس شديد البرودة، بمجرد خروجهم من منازلهم.

وقال أحد المستخدمين على موقع "ريديت" إنه لاحظ أن شاشة هاتفه لا تتجاوب مع اللمس "ما أن أخطو خطوة خارج المنزل. الأمر يستغرق ثانيتين بعد الخروج من البيت إلى الجو البارد حتى تتوقف الشاشة عن العمل".

وكانت الشركة ردت في بيان على هذا العطل، قائلة "نحن على دراية بأن شاشة آيفون X تصبح غير حساسة للمس مؤقتا بعد تغير مفاجئ إلى بيئة باردة. بعد دقائق معدودة تعود الشاشة للعمل مجددا. هذا سيتم إصلاحه في تحديثات نظام التشغيل المقبلة".

ذلك ما حدث، حيث أصدرت أبل تحديثا جديدا "iOS 11.1.2" يقضي بحل نهائي للمشكلة، وفق ما ذكره موقع "مترو" البريطاني.

التحديث يحلّ أيضا مشكلة "تشوه" بعض الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بواسطة "آيفون X".

