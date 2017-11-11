آيفون X.. أبل ستصلح عطلاً "لم يكن في الحسبان"



أعلنت شركة "أبل" أنها تسعى لإصلاح عطل غريب نسبيا، في تحديثات نظام التشغيل التي ستطرح لاحقا لهاتفها الجديد المطروح في الأسواق قبل أيام "آيفون X".

وشكى بعض مستخدمي الهاتف المثير للجدل من أنه يتوقف عن العمل في الطقس شديد البرودة، بمجرد خروجهم من منازلهم.



وقال أحد المستخدمين على موقع "ريديت": "لاحظت أن شاشة هاتفي لا تتجاوب مع اللمس ما أن أخطو خطوة خارج المنزل. الأمر يستغرق ثانيتين بعد الخروج من البيت إلى الجو البارد حتى تتوقف الشاشة عن العمل".

وقالت الشركة الأميركية في بيان: "نحن على دراية بأن شاشة آيفون X تصبح غير حساسة للمس مؤقتا بعد تغير مفاجئ إلى بيئة باردة. بعد دقائق معدودة تعود الشاشة للعمل مجددا. هذا سيتم إصلاحه في تحديثات نظام التشغيل المقبلة".

وحسب التعليمات المدونة على موقع "أبل"، فإن "درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة يمكن أن تتسبب في تغير سلوك الهاتف أو درجة حرارته. استخدام جهاز خاص بنا في ظروف شديدة البرودة يمكن أن يقصر عمر البطارية أو إغلاق الجهاز".