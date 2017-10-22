5 هواتف ثورية في 2017 تتصدر ماراثون تكنولوجيا المحمول

طرحت عدة شركات عملاقة هواتفها الذكية خلال العام 2017، ولم يعد هناك المزيد من الهواتف التي يمكن طرحها خلال ما تبقى من العام الجاري حيث أوشك ماراثون الهواتف المفتوحة على الانتهاء.

والهواتف الذكية التي تميزت خلال العام الجاري هي أجهزة آيفون من أبل وغالاكسي نوت 8 من سامسونغ وبيكسل من غوغل و"ون بلس 5" و"إسينشيال فون"، من دون ترتيب.



الخامس: "ون فون بلس 5"

يفتقد بعض المزايا الرئيسية مثل الشحن اللاسلكي ومسح قرنية العين، لكن سعره مناسب إذ لا يزيد على 480 دولارا، وهو أقل بنحو 220 دولارا من هاتف آيفون 8.

الرابع: "إسينشيال فون"

هو أول أجهزة هواتف شركة إسينشيال التي أسسها مبتكر نظام التشغيل أندرويد آندي روبن.

إطار الهاتف مصنوع من التيتانيوم لحمايتها من حالات السقوط، بالإضافة إلى وجود لاقطين مغناطيسيين في الخلف لإضافة مزيد من الملحقات والإكسسوارات، ويصل سعره إلى 699 دولارا.

الثالث: سامسونغ غالاكسي نوت 8

أفضل مظهر لأي هاتف ذكي حتى الآن خصوصا شاشته الجميلة التي تغطي الواجهة بأكملها.

كما أنه مصنع وفق أفضل التقنيات ويتضمن أفضل المزايا الجديدة وأكثرها كمالا تقريبا مثل خاصية مسح قرنية العين، لكن النسخة المضمنة من أندرويد تحتاج إلى مزيد من التطوير، ويقدر سعره بنحو 930 دولارا.

الثاني: غوغل بيكسل 2 و2 إكس إل

يمكن القول إن هذا الجهاز عبارة عن "أندرويد خالص ونقي"، ما يعني أن نظام التشغيل سهل وممتنع، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على تطبيقات غير مطلوبة محملة على الجهاز.

كما أنه يمتلك أفضل كاميرا لهاتف ذكي على الإطلاق، وسعره يصل إلى 649 دولارا.

الأول: آيفون 8 و8 بلس

يساعد نظام التشغيل الخاص بآيفون و"آب ستور" على جعل هذا الهاتف الذكي بلا حدود، كما تم تحسين التجهيزات فيه.

الغطاء الزجاجي الخلفي يتيح آلية الشحن اللاسلكي، ويبدأ سعر آيفون 8 من 699 دولارا، بينما يبدأ سعر آيفون 8 بلس من 799 دولارا.