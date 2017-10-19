مميزات رائعة لهاتف Honor 9 الجديد

ارتفع عدد مستخدمي الهواتف المتحركة في الإمارات إلى 228.3 هاتفاً لكل 100 شخص، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة.



ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه جيل الألفية على هواتفهم الذكية 39% من اليوم – وهو ما يفوق كافة الأنشطة الأخرى.



ولهذا يعدّ هاتف Honor 9 بالفعل أبرز أجهزة علامة هونر لهذا العام بفضل ما يحقق من مزايا تناسب الشباب في حياتهم العصرية، فقد جاء الهاتف ليقدم تجربة ممتازة باستخدام الإنترنت للجيل الرقمي، إلى جانب تصميم جميل وأداء مدهش وجودة استثنائية في الكاميرا.



وفيما يلي أبرز مميزات هاتف Honor 9



1. مساحات وفيرة للتخزين

أصبح من السهل مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بكل بساطة دون القلق حيال شحن هاتفك، فالذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغابايت توفر مساحة وفيرة للاستخدام المكثف بينما يمكن إضافة بطاقة الذاكرة الخارجية سعة 256 غيغابايت لتكفي للمحتوى الإضافي بسهولة تامة.



2. تصميم هندسي راقٍ

يتمتع التصميم الهندسي لجهاز Honor 9 بأعلى المواصفات الفنية، ويحيط به زجاج منحن ثلاثي الأبعاد لم تره من قبل. يتطلب الأمر طبقة متقنة الصنع للحصول على الظهر الزجاجي الجميل للجهاز، بحيث يعكس الضوء بشكل مبهر وجذاب.

وبفضل تقنية الصقل الرملي، يتمتع الإطار المعدني لهاتف Honor 9 بمظهر فائق الدقة في امتداد لجمال انعكاس الإضاءة من الزجاج عبر كامل هيكل الهاتف، لتحيطه بهالة فريدة وأنيقة من الضوء.



3. بطل الأداء

أصبح التنقل بين تطبيقاتك المفضلة سهلاً وسريعاً دون الخوف من أن يتوقف الجهاز عن العمل فجأة، وذلك بفضل ذاكرة RAM بسعة 6 غيغابايت مع معالج Kirin 960 ثماني النواة لأداء باهر وتجربة استخدام في غاية السلاسة.



4. كن فنان التصوير مع الكاميرات الثنائية

تلتقط الكاميرات الصور بألوان طبيعية حقيقية للحصول على نتائج استثنائية. فالكاميرا الثنائية تمنحك خيار التقاط صورة بالألوان الحقيقية أو بالأبيض والأسود، كما يمكنها إضافة تأثير بوكيه أو تشويش الخلفية لصور ذات مظهر احترافي. أما نمط البورتريه فهو ممتاز لالتقاط الصور بشكل يبرز الأجسام فيها، بينما توفر تقنية التثبيت البصري للصور OIS إمكانية الحصول على صور فائقة الإتقان.





5. شحن يدوم طويلاً

لم يعد عليك شحن الهاتف طوال الليل أو القلق بسبب الشحن، فبإمكانك شحن البطارية سريعاً دون فوضى. كما أن البطارية بقوة 3200 ملي أمبير تمنحك ما يكفي من القوة ليعمل الهاتف يوماً كاملاً، فيما يمكن لوظيفة الشحن السريع منحك ساعات من العمل خلال 20 دقيقة فقط.



6. فتح القفل بسرعة كبيرة

يعمل نظام استشعار بصمة الأصبع بسرعة كبيرة تسمح بفتح قفل الهاتف بالسرعة الممكنة. كما يمكن ضبطه بالإعدادات الشخصية المناسبة لفتح التطبيقات المطلوبة بلمسة واحدة، مثلاً، فتح محادثة واتس آب مع والدتك بلمسة من الإبهام.



7. شاشة فائقة الجمال

تتمتع الشاشة قياس 5.15 بوصة بتقنية الوضوح الكامل FHD للحصول على أفضل عرض مرئي على جهاز Honor 9، مع ألوان عميقة ودقة فائقة في الصور والألوان. كما أن استخدامها في الخارج سهل ومريح جداً.





8. برمجيات سلسة

يقدم نظام التشغيل Android 7.0 Nougat أحدث البرمجيات مع تحديثات مستمرة، كما أن سرعة تحرير مقاطع الفيديو واحدة من الإضافات المتوفرة في واجهة المستخدم EMUI 5.1 OS. يمكن ضبط إعدادات التحكم بمفاصل الأصابع أو حركات اليد بحيث تستخدم لسرعة الوصول إلى التطبيقات والبرامج، ومنها تسجيل الشاشة وتصوير الشاشة وغيرها.



9. التخزين الخارجي وبطاقة SIM المزدوجة

يمكن استخدام بطاقة SIM المزدوجة لوضع بطاقة SIM بطاقة الذاكرة الخارجية في آن واحد، أو استخدام بطاقتي SIM إن كنت ترغب بذلك.