سامسونغ تطرح نسخة جديدة من "الهاتف القنبلة"

أعلنت شركة "سامسونغ"، الخميس، أنها ستطرح النسخة المعدلة من هاتفها غالاكسي نوت 7، تحت الاسم التجاري "غالاكسي نوت إف إي"، بالسوق الماليزي في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وذلك بعد أشهر من طرحه في السوق الكوري الجنوبي.

وكانت سامسونغ، قد اضطرت العام الماضي إلى سحب غالاكسي نوت 7 من الأسواق، بعد ظهور مشكلة ببطاريته، مما يؤدي إلى اشتعاله.

ولحل المشكل، قامت الشركة الكورية الجنوبية بتزويد النسخة الجديدة المعدلة من الهاتف ببطارية ذات قدرة تشغيلية أقل من سابقتها، مما يقلل المخاوف المتعلقة بسلامة الجهاز.

يشار إلى أن سامسونغ طرحت هاتف غالاكسي "نوت إف إي" في كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي.

وقالت الشركة إنها تخطط لطرح النسخة المعدلة بماليزيا يوم 25 أكتوبر، على أن يبلغ سعره 2,599 رينغت ماليزي، ما يعادل 616 دولار.