بالفيديو..انفجار جديد لهاتف "آيفون"

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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تداول عدد من الصحف والمواقع العالمية مقطع فيديو جديد، يظهر انفجار أحد هواتف "آيفون".

وأشارت تلك المواقع إلى أن هاتف "آيفون 6 بلس" انفجر في وجه أحد عمال الصيانة بأحد المتاجر شرقي الصين، بينما كان يحاول إصلاحه.

وأظهر مقطع الفيديو العامل الصيني، وهو يحاول فتح الجهاز، قبل أن ينفجر في وجهه، ويلقيه العامل أرضا، ويندلع إثره حريق كاد أن يضرم النار في المتجر بالكامل.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الهاتف يعود إلى سيدة صينية تدعى "وانج"، واشترته من الولايات المتحدة.

وقالت إنها وجدت إن الهاتف تزداد درجة حرارته بسرعة شديدة، كما أن بطاريته تنفذ بصورة غير طبيعية، ما اضطرها للذهاب إلى متجر لتصليح الهواتف.

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