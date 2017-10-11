تويتر يستنسخ ميزة فيسبوك

كشف موقع "ذي فيرج" أن موقع تويتر يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة تمنح المستخدمين إمكانية حفظ التغريدات التي يودون قراءتها لاحقا، وهي الخاصية المتوفرة في فيسبوك منذ فترة طويلة.

وذكر "ذي فيرج" أن تويتر لم يحدد وقتا معينا لإخراج هذه الميزة إلى الوجود، لكنه قال إنها ستساعد المستخدمين كثيرا، على اعتبار أنها ذات منفعة كبيرة.

وميزة "Save for Later" مفيدة للمستخدم وتمكنه من إنشاء قائمة من التغريدات التي يود الرجوع لقراءتها فيما بعد.

ولحفظ تغريدة، يقوم المستخدم بالضغط على "Add to Bookmarks".

يشار إلى أن المستخدمين يعتمدون حاليا على زر الإعجاب للاحتفاظ بتغريدة ما، إلا أن هذه الوسيلة غير فعالة على حد قولهم.